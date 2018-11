Rivelazioni d'Europa: Ismaila Sarr, così veloce da conquistare tutti

Su Tuttomercatoweb.com le schede e gli approfondimenti sui giocatori rivelazione dei grandi campionati

© foto di Imago/Image Sport

Vent'anni, Ismaila Sarr si è già imposto nel calcio che conta. Chiaro, a latitudini meno nobiliari delle grandi, ma al Rennes c'è già la possibilità di avere la controprova delle sue qualità che lo hanno pure portato in nazionale senegalese. Attaccante di grande velocità, abile su entrambi gli esterni e da punta, nasce e cresce nella sua Dakar e solo a diciotto anni vola in Europa. Lo prende il Metz e in un anno esplode: va al Rennes, si fa male ma gioca bene e si conquista pure il Mondiale in Russia. Il Senegal uscirà ma così giovane, così rapido, così talentuoso, Sarr finisce nel mirino di tante società. Perché è giocatore magari poco lucido sotto porta ma capace di spaccare le partite e di ripartire in contropiede come pochi altri. Quattro reti in tredici partite in Ligue 1 sono il suo miglior score: Sabri Lamouchi lo impiega come esterno mancino o destro, raramente da prima punta ma è stato in queste occasioni in stagione, contro OM e Saint-Etienne, che è anche andato in rete.

Nome Ismaila Sarr

Anno di nascita 1998

Nazionalità Senegal

Squadra Rennes

Ruolo Esterno Sinistro