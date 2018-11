Rivelazioni d'Europa: Ndombelé, il nuovo gioiello di casa Aulas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Longjumeau, ventunomila anime, ha dato i natali alla leggenda dell'Olympique Marsiglia, Gerard Migeon, a Jeremy Menez, a Oliver Ntcham, a Benjamin Mendy e pure a Tanguy Ndombele. Scorre sangue pallonaro nelle vene degli abitanti della cittadina dell'Essonne, con l'ultimo della nidiata che sta facendo le fortune della mediana dell'Olympique Lione. Jean-Michel Aulas, presidentissimo del club del Rodano, ha sì contribuito a scrivere le basi del Fair Play Finanziario ma chiede per lui cifre astronomiche. L'OL è da sempre bottega carissima ma l'ascesa del prezzo è avvenuta in poco tempo: nell'ultima stagione, Ndombele ha vinto il premio di miglior rivelazione della Ligue 1 e l'OL non ha dubitato nel riscattarlo per 8 milioni dall'Amiens, dopo aver pagato 2 milioni per il prestito. La Juventus è nella lunga fila delle pretendenti per il centrocampista centrale, fisico e fioretto, spada e talento, seguito dunque da mezza Europa. Già parte della Nazionale francese, sembra destinato a ricoprire un ruolo da protagonista anche con Deschamps. E nel club dove in estate, presumibilmente, andrà a mettere radici.

Nome Tanguy Ndombélé Alvaro

Anno di nascita 1996

Nazionalità Francia

Squadra Olympique Lione

Ruolo Centrocampista Centrale