Rivelazioni d'Europa: Nicolas Pepe, numeri all'altezza dei migliori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Otto reti, sette assist, tredici gare. Uno score da prima punta ma Nicolas Pépé da Mantes-la-Jolie è un esterno destro d'attacco. Che in una grande squadra, almeno per la Francia, come il Lille, gioca solo dall'estate del 2017. Fino ai ventidue anni è stato alfiere dell'attacco del non certo nobile Angers, poi pure in prestito all'ancor più modesto Orleans. Poi il tempo passa e i numeri del ventitreenne d'origini ivoriane sono pari o di poco inferiori a quelle dei grandissimi del calcio internazionale. Centravanti suo malgrado con Marcelo Bielsa, il suo ruolo naturale è quello dell'esterno destro d'attacco. Salta infatti l'uomo con enorme facilità, sia in dribbling che con un allungo bruciante. D'estate ha detto no al Lione "che di solito non si rifiuta ma devo completare il percorso", ha specificato. Mister Galtier lo considera professionista sopraffino e pure la società è entusiasta del comportamento e del carattere di Pépé, doppio accento contrario come il vento sui capelli. Come quello in poppa, sulla sua carriera. Numeri da top player. Come il suo destino.

Nome Nicolas Pépé

Anno di nascita 1995

Nazionalità Francia

Squadra Lille

Ruolo Esterno Destro