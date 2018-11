Rivelazioni d'Europa: Peterson, scordato dal Liverpool. Rinato in Olanda

Su Tuttomercatoweb.com le schede e gli approfondimenti sui giocatori rivelazione dei grandi campionati

L'immagine su Wikipedia di Kristoffer Peterson è quella di un giovane e sperduto ragazzo con la maglia del Liverpool. Emigrato Inghilterra, lo svedese era volato nell'Academy dei Reds con una valigia carica di sogni poi infrantisi davanti all'addio. A una nuova avventura, perché tra i professionisti e all'ombra del Liverbird, Kristoffer da Goteberg non ha mai esordito. E' andato in Olanda, dove ha deciso di mettere le tende. Ventisette partite e solo due gol in due stagioni, la prima in una sconfitta per 4-2 contro l'Heracles. Sembra una storia qualunque di un ragazzo qualunque ma è proprio da lì, da quella rivale, che tutto riparte. Sognava troppo in grande l'amico di settore giovanile di Raheem Sterling: "Cristiano Ronaldo e Roberto Carlos", rispondeva, quando gli si chiedevano i propri idoli. Adesso, nel 2018, una nuova vita. Dove tutto è nuovo e dove tutto era inatteso. Alla prima contro l'Ajax e contro Matthijs de Ligt, sembra la vecchia storia: viene annullato. Alla seconda segna contro l'AD Den Haag, alla terza l'Heracles, dove si è trasferito, viene schiantato dal Willem II. Poi segna ancora, e ancora. Mai così tanto, mai così bene. E' l'anno di Peterson, emigrato Olanda. Per metterci le tende e spiccare il volo.

Nome Kristoffer Peterson

Anno di nascita 1994

Nazionalità Svezia

Squadra Heracles Almelo

Ruolo Attaccante