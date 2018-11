Rivelazioni d'Europa: Richarlison, 56 milioni spesi benissimo

Su Tuttomercatoweb.com gli approfondimenti sui talenti e sulle rivelazioni d'Europa

© foto di Imago/Image Sport

56 milioni di euro. Una cifra record che apparve a molti ben più che spropositata per portare Richarlison de Andrade in maglia Toffees. Sei gol in dieci partite sono rendimento che sono squilli di tromba ma che la formazione di Marco Silva ha racconto poco in toto. L'obiettivo Europa c'è, è vero, ma la casella occupata ora in classifica è la nona e i sogni di gloria non abbondano. Scuola America Futebol Clube, un anno e mezzo alla Fluminense gli sono bastati per prendersi la copertina del crack che verrà in terra brasiliana. Scatto bruciante e fulmineo, sullo stretto e sul lungo, sta trovando quel tassello che molti gli imputavano essere la sua grande pecca. La freddezza sotto porta. Deve giocare a meno tocchi e più generoso, ha forse bisogno di esser parte di un'orchestra e non solo primo violino. Però Richarlison da Nova Venecia è già parte del Brasile, quattro partite e due gol con Tite e compagnia giocante. La sensazione è che quella cifra record sarà presto destinata a salire ancora.

Nome Richarlison de Andrade

Anno di nascita 1997

Nazionalità Brasile

Squadra Everton

Ruolo Ala sinistra