Rivelazioni d'Europa: Sancho, il miglior 2000 del Mondo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jadon Sancho si gioca con Phil Foden la palma di miglior prospetto d'Inghilterra ma il presente dice che l'esterno d'attacco del Borussia Dortmund ha per adesso il titolo in bacheca. Non solo. Quattro gol e sei assist in undici gare di Bundesliga, è il Millennial col miglior rendimento di tutto il mondo. I gialloneri hanno ufficialmente deciso di andare all'assalto del ragazzo dopo l'Europeo Under 17, dove ha vinto la palma del migliore: 8 milioni, giusto per rompere anche il record di baby più costoso di sempre. Una cifra che per gli addetti ai lavori adesso equivale a uno dei più grandi scippi della storia: Sancho è stato l'ultimo acquisto benedetto da Sven Mislintat, osservatore autore dei grandi colpi della storia del BVB e passato all'Arsenal. E' titolare e protagonista con la maglia della formazione di Lucien Favre e presto, dicono in Inghilterra, sarà pure convocato anche da Gareth Southgate. La lista delle pretendenti è banale e scontata. Il Paris Saint-Germain, la Juventus, il Real Madrid. Tutte le grandi, inevitabilmente. E lui? "Sono felice qui, non ci penso", dice sornione, coperto da un'universo di riccioli, mentre il Mondo è pronto per stendersi ai suoi piedi.

Nome Jadon Malik Sancho

Anno di nascita 2000

Nazionalità Inghilterra

Squadra Borussia Dortmund

Ruolo Ala Sinistra