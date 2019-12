Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una stagione senza soste, in attesa di quella natalizia. Domani la Juventus sfiderà la Lazio a Riyadh, finale di Supercoppa italiana, e per molti sarà l'ennesima partita di un tour de force. Ma che stagione è stata, in numeri, quella della rosa bianconera? Chi sono stati i migliori a livello realizzativo, di assist, chi è stato più in campo e chi lo ha visto poco, in tutte le competizioni?

I più presenti Leonardo Bonucci (1966), Miralem Pjanic (1767), Cristiano Ronaldo (1757)

I migliori marcatori Cristiano Ronaldo (12), Paulo Dybala (8), Gonzalo Higuain (6)

I migliori assistmen Gonzalo Higuain (6), Paulo Dybala (5), Miralem Pjanic (4)