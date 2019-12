© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca sarà senza dubbio il trait d'union tra la gestione James Pallotta e e quella di Dan Friedkin. Il Corriere della Sera spiega che il tecnico ha convinto come allenatore e anche per la gestione di una base giovane formata da Zaniolo, Pellegrini, Cristante, Diawara che sarà confermata. No spese folli ma gruppo da far crescere, i primi colpi potrebbero essere il riscatto di Smalling e il rinnovo senza clausola di Pellegrini.