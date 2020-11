Scadenza 2021. Buffon per un altro anno? Altrimenti cambierà aria

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Un altro anno ancora. Gianluigi Buffon sembrava intenzionato a smettere qualche anno fa, dopo il mancato Mondiale 2018, la partita con la Svezia con la quale ha praticamente dato l'addio alla Nazionale, lasciando via libera ai suoi sostituti, Donnarumma in primis. Invece anno dopo anno, prestazione dopo prestazione, ha giocato un altro anno con la Juventus, poi è finito al Paris Saint Germain, ora è al secondo consecutivo ancora con i bianconeri, dopo avere fatto ritorno quasi come totem (e secondo per Szczesny).

Un'altra stagione ancora? Buffon ha detto di volere dire addio solamente quando sentirà di non potere più dire la sua. Due anni fa era stato accostato anche a Parma e Atalanta, la sensazione è che se dovesse arrivare una proposta da un club per fare da secondo affidabile, allora rimarrebbe comunque un'opzione. Va detto che la Juve stessa ha deciso di non sciogliere ancora le riserve per il suo portierone, quindi è tutt'altro che detto che vada via. A oggi siamo al 50% delle possibilità.

