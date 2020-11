Scadenza 2021. Diego Costa, inceppato ma pronto a ripartire. Lontano da Luis Suarez?

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Non ha più lo smalto di un tempo. Questa stagione fa poco testo, visto che Diego Costa prima dell’infortunio che lo sta tenendo fuori da diverse settimane aveva messo insieme solo 1 gol in 4 presenze. Ma già la scorsa stagione dà un’indicazione più precisa: 5 gol in 30 presenze complessive. Numeri che parlano di un giocatore probabilmente in fase calante, almeno dal punto di vista realizzativo e quindi dell’impatto. Per Simeone la sua grinta resta un emblema del cholismo, ma visto il contratto in scadenza nel 2021 non è detto che il futuro possa essere ancora insieme all’Atletico Madrid.

Quanto è ingombrante Luis Suarez. Già, anche perché i Colchoneros si sono da poco regalati Luis Suarez, uno vuole e ha presenza fissa in campo. Logico quindi che il ruolo di Diego Costa sia diventato un po’ più marginale rispetto al recente passato. Una permanenza non è da escludere, ma nemmeno da dare per sicura. Anzi. E gli interessi non mancano di certo, dovesse dire addio al Wanda Metropolitano. In passato si erano interessate PSG e Tottenham, ma pure il rinnovato e ambizioso Benfica che solo poche settimane fa sembrava ad un passo da Cavani. A queste si potrebbe aggiungere il Milan: nei mesi scorsi c’era stato un sondaggio, chissà che a gennaio l’idea non possa fare nuovamente capolino.

Il futuro di Diego Costa

Atletico Madrid 40%

Benfica 25%

Milan 5%

PSG 5%

Tottenham 5%

Altro 20%