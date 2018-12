© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non è possibile che io chiuda la mia carriera senza giocare in Premier League". Lo ha detto Dani Alves appena otto giorni fa ed essendo il contratto del brasiliano col PSG in scadenza, perché non pensare ad un trasferimento immediato dell'ex Juve in Premier League: sarebbe logico pensare ad un'occasione con il Manchester City del mentore Guardiola, bravissimo a valorizzare le sue caratteristiche ai tempi del Barcellona. Possibile che il PSG decida anche di proporgli il rinnovo ma sembra una decisione che i parigini non hanno intenzione di prendere adesso.