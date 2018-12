© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alan Dzagoev rappresenta quello che la Russia avrebbe potuto essere e che non è stata. La promessa non mantenuta, almeno fino in fondo. In patria ha vinto tre campionati, quattro Coppe e altrettante Supercoppe. Nel 2008 ha ricevuto la prima convocazione con la Russia quanto è stato eletto miglior giovane del campionato. Premesse che non hanno però poi avuto esiti luminosi, per lui e per la Russia. Dzagoev doveva essere il 10 capace di trascinare un paese sconfinato sui tetti dorati del mondo calcistico. A ventotto anni, resta uno splendido incompiuto. Adesso, dopo undici lunghe stagioni, la storia a Mosca, sponda CSKA potrebbe essere giunta al termine. Dopo una vita a cercare senza successo di essere l'eroe della sua patria calcistica, potrebbe prendere la via di Arshavin ed emigrare. Cercare fortune altrove, provare a reinventarsi, perché colpi e tocchi li ha. Gli è mancata costanza. Ha sofferto il peso di un Impero, che ha visto il sole soltanto da lontano.