© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutte le strade portano a Roma. Almeno una, almeno. Quella di Hector Herrera che il giallorosso lo sfiderà in Champions League e che, forse, lo sposerà pure in estate. In Portogallo e sulle rive del Douro sono certi: non rinnoverà con il Porto. E la Roma si è mossa da lungo tempo, già la scorsa estate, forte della certezza o presunta tale che il messicano non avrebbe rinnovato col club dove è capitano. Il direttore sportivo Monchi, peraltro, lo seguiva già ai tempi del Siviglia ma occhio al tandem Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Perché negli ultimi giorni si sarebbero tenuti incontri anche su quest'asse, con gli intermediari del giocatore, per superare la Roma nella corsa a Herrera e garantire per l'estate che verrà un rinforzo importante alla mediana nerazzurra. E all'estero? Herrera piace in Spagna, al Real Madrid. Piace a tante società iberiche e pure in Germania. Una strada, quella della Champions, porta a Roma. E poi chissà.