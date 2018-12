© foto di Imago/Image Sport

I Citizens dovranno chiarire la propria posizione a breve: per Vincent Kompany rinnovo o addio a giugno, con le sirene del Barcellona che potrebbero convincere il belga a lasciare la Gran Bretagna. A quel punto i catalani potrebbero forzare la mano per portare l'ex Amburgo nella Liga già a gennaio, ma Guardiola potrebbe anche aver qualcosa da obiettare. L'iberico ha infatti coinvolto il capitano nelle sue rotazioni e difficilmente vorrà privarsi di uno dei leader dello spogliatoio a stagione in corso.