Scadenze 2019 - Bologna, c'è Palacio: il rinnovo dipende solo da lui

Rodrigo Palacio è l'unico giocatore in scadenza nel giugno del 2019 per il Bologna del presidente Saputo. Il tecnico Pippo Inzaghi punta molto sull'attaccante argentino, che rappresenta l'unica certezza di un attacco composto da due nuovi acquisti come Falcinelli e Santander e da Destro che però continua a vivere momenti alternati di forma e di successo come titolare. Senza Palacio i rossoblu girano peggio in fase offensiva e, nonostante i 36 anni compiuti lo scorso febbraio, l'ex Inter e Genoa è un valore aggiunto che potrebbe comunque conquistarsi almeno la trattativa per il rinnovo. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso giocatore oltre che dalla tenuta fisica, con il Trenza che in passato aveva fatto intendere la volontà di provare qualcosa di diverso oppure magari di tornare in patria per chiudere la carriera. Il suo attuale ingaggio è il quarto della rosa in coabiatazione con Falcinelli: 900mila euro netti a stagione.