Scadenze 2019 - Genoa, Spolli e Pandev: due titolari a caccia del rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due soli giocatori in scadenza nel giugno del 2019 per il Genoa del presidente Preziosi ma comunque due titolarissimi della squadra di Ballardini. Il primo è Spolli, difensore centrale rossoblu che dall'alto dei suoi 35 anni dovrà discutere entro la fine della stagione il possibile rinnovo con il Grifone. Per il suo tecnico è il centrale inamovibile della difesa a tre genoana e, proprio per questo ruolo centrale, entro gennaio potrebbe sedersi allo stesso tavolo della dirigenza con l'intento di trovare un accordo anche per il prossimo anno. L'altro giocatore a rischio parametro zero è Goran Pandev, che in attesa del rientro di Medeiros e complice un ottimo stato di forma anche sotto porta, è titolare alle spalle di Piatek e Kouamé. Una nuova primavera per il macedone, che continua a segnare portando in campo tutta la sua esperienza. Difficile pensare che il club ligure non prenda in considerazione un nuovo contratto, anche se molto dipenderà dalle garanzie tecniche che nel corso della stagione gli verranno garantite dallo stesso Ballardini.