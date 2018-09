© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Sampdoria i dirigenti dovranno presto valutare le situazioni legate al futuro di Fabio Quagliarella, Edgar Barreto e Rafael. "Mi auguro che rimanga a lungo con noi", ha confessato nei giorni scorsi il ds Carlo Osti in merito al futuro di Quagliarella. E ci mancherebbe, se i suoi gol continueranno ad essere di questa fattura. Logico quindi aspettarsi un incontro (forse anche più di uno) nelle prossime settimane per arrivare ad una soluzione. Discorso simile per Barreto: mister Giampaolo si è pubblicamente espresso con toni entusiastici sul giocatore. E con uno sponsor del genere il rinnovo potrebbe materializzarsi a breve. Quindi Rafael: il portiere è arrivato in estate ed ha firmato un annuale. Anche in questo caso se Giampaolo dovesse confermare il suo apprezzamento fra qualche mese non è escluso che il brasiliano possa restare a Marassi.