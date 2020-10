Scadenze 2021, Atalanta: Rossi l'unico, ma Caldara può tornare al Milan?

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

ATALANTA

I casi spinosi Inutile usare il plurale, perché ce n’è solamente uno. È quello di Mattia Caldara, tornato a Bergamo dopo un anno e mezzo da girovago. Sembra avesse ritrovato la via giusta per crescere, anche se qualche sbavatura - rispetto al difensore sempre puntuale visto all’inizio con i nerazzurri - è stata di troppo. L’infortunio al tendine rotuleo lo lascerà fuori per un bel periodo di tempo, a Bergamo dovranno fare due conti e capire: tenerlo riscattando 15 milioni di euro oppure lasciarlo andare (magari per poi tirare sul prezzo?). I discorsi sono ancora abbastanza prematuri, sia in un senso che nell’altro.

Le scadenze

Rossi 2021 - 0,3 milioni

Depaoli (prestito con diritto) 0,35 milioni

Mojica (prestito con diritto) 0,5 milioni

Piccini (prestito con diritto) 0,8 milioni

Caldara (prestito con diritto) 2 milioni