Scadenze 2021, Inter: D'Ambrosio rinnova, Ranocchia invece dice addio

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

INTER

I casi spinosi Danilo D'Ambrosio dovrebbe presto rinnovare con l'Inter. È però una litania che va avanti da qualche mese e sarebbe bello capire quale sia la situazione, visto che prima doveva essere alla ifne del mercato di gennaio, poi al termine della stagione, ora non c'è un vero e proprio appuntamento. Quasi certamente siamo alle battute conclusive, con l'accordo che sarà ratificato a breve giro di posta. Kolarov e Young sono entrambi soggetti all'evoluzione della stagione nerazzurra (ma anche la loro), mentre Ranocchia e Padelli dovrebbero essere all'ultima stagione in nerazzurro: per il primo c'era stato l'abboccamento con il Genoa, mentre il portiere è finito al terzo posto della lista, dietro Handanovic e Radu.

Le scadenze -

D’Ambrosio 2021 - 2 milioni

Kolarov 2021 - 3 milioni

Young 2021 - 3 milioni

Ranocchia 2021 - 1,8 milioni

Padelli 2021 - 0,5 milioni