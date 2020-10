Scadenze 2021, Sassuolo: nodo Bourabia, la bandiera Magnanelli può restare

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

SASSUOLO

I casi spinosi - Tre vecchi in scadenza, tante giovani scommesse da valutare. Il Sassuolo come sempre punterà a valorizzare ogni elemento della rosa: sotto i riflettori, in questa stagione, potrebbero finire Maxim Lopez e Nicolas Schiappacasse, due talenti ancora grezzi che potranno crescere tanto con mister De Zerbi e diventare punti fermi della squadra anche in futuro. Mehdi Bourabia aveva la possibilità di tornare in patria in estate ma ha scelto di vestire ancora la maglia neroverde. Il centrocampista potrebbe così trovare l'accordo con la società, così come lo storico capitan Magnanelli, simbolo del Sassuolo. Nei prossimi mesi dovrebbero arrivare anche i riscatti ufficiali di Traoré e Toljan.

Le scadenze

Gianluca Pegolo 2021, ingaggio 0,5 milioni

Federico Peluso 2021, ingaggio 0,6 milioni

Jeremy Toljan (prestito con obbligo di riscatto condizionato), ingaggio 0,7 milioni

Francesco Magnanelli 2021, ingaggio 0,7 milioni

Maxime Lopez (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,6 milioni

Mehdi Bourabia 2021, ingaggio 0,6 milioni

Hamed Junior Traore (prestito con obbligo di riscatto condizionato), ingaggio 0,5 milioni

Nicolas Schiappacasse (opzione di rinnovo a determinate condizioni), ingaggio 0,2 milioni