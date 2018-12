Si qualifica se... Napoli, due risultati buoni e tanti incastri possibili

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli azzurri, dopo la vittoria sulla Stella Rossa, guidano il Gruppo C con 9 punti, seguiti a ruota da PSG (8) e Liverpool (6). Il Napoli questa sera ha a disposizione due risultati su tre, ma potrebbe passare anche con una sconfitta con un gol di scarto: in caso di successo del PSG a Belgrado, il Napoli passerebbe perdendo con un gol di scarto ma segnando ad Anfield almeno un gol. In quel caso infatti varrebbe la regola del doppio confronto (contro il Liverpool) e il Napoli prevarrebbe grazie all'1-0 del San Paolo. In caso di pareggio dei francesi (e successo Reds), invece, la situazione presenterebbe tre squadre a pari punti a quota 9: il Napoli passerebbe il turno sempre perdendo con un gol di scarto, ma segnando almeno 3 gol alla squadra di Klopp. Infine, in caso di sconfitta del PSG a Belgrado, il Napoli sarebbe comunque qualificato indipendentemente dal risultato di Anfield.

LA CLASSIFICA del Gruppo C: Napoli 9, PSG 8, Liverpool 6, Stella Rossa 4