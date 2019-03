Soldi ben spesi? Parma: Gervinho, Alves e Kucka sono scommesse vinte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma, nell'anno del suo ritorno in Serie A, ha scelto di puntare su qualche scommessa e su alcuni giocatori di esperienza il cui rendimento sembrava certo. E le sorprese, soprattutto positive, non sono di certo mancate e rispondono principalmente ai nomi di Bruno Alves e Gervinho, trascinatori del Parma nella prima parte della stagione.

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

Luigi Sepe - 29 presenze, 2610' in campo

Bruno Alves - 27 presenze, 3 gol, 2412' in campo

Alessandro Deiola - - 10 presenze, 541' in campo. A gennaio rientrato a Cagliari

Mattia Sprocati - 7 presenze, 1 gol, 114' in campo

Gervinho - 22 presenze, 9 gol, 1698' in campo

Alberto Grassi - 6 presenze, 425' in campo

Roberto Inglese - 24 presenze, 8 gol, 1939' in campo

Alessandro Bastoni - 16 presenze, 1212' in campo

Federico Dimarco - 7 presenze, 1 gol, 434' in campo

Jonathan Biabiany - 19 presenze, 1089' in campo

Amato Ciciretti - 6 presenze, 135' in campo. A gennaio passato all'Ascoli

Luca Rigoni - 19 presenze, 2 gol, 1518' in campo

Massimo Gobbi - 15 presenze, 1157' in campo

Leo Stulac - 22 presenze, 1398' in campo

Due giovani, probabilmente buoni per il futuro, e un usato sicuro sulla falsa riga degli acquisti estivi. Dei tre giocatori arrivati a Parma in inverno quello che ha avuto un rendimento degno di nota è sicuramente Juraj Kucka, tornato in Italia dopo l'esperienza al Trabzonspor.