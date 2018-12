Sorteggio CL, ci sono Totti e Baldissoni. Nedved per la Juventus

Fonte: dai nostri inviati a Nyon, Lorenzo Di Benedetto e Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti e Mauro Baldissoni sono i dirigenti della Roma presenti a Nyon per il sorteggio degli ottavi di Champions League. Per la Juventus, il vice presidente Pavel Nedved. Tanti volti noti: per il Barcellona c'è il vice presidente Jordi Mestre con il dirigente Guillermo Amor. Txiki Begiristain, ds del Manchester City, è a Nyon. C'è Emilio Butragueno per il Real Madrid, Jean-Claude Blanc per il PSG con il dirigente Maxwell, per lo United c'è invece Denis Irwin.