Sorteggio EL - Villarreal, disastroso in Liga ma mina vagante in Europa

Il Villarreal, tornato nelle mani di Javi Calleja a fine gennaio, continua a soffrire terribilmente in Liga, dove la posizione di classifica continuare ad essere quantomeno pericolante. Attualmente il Submarino Amarillo è quartultimo in classifica ma in Europa League il discorso è completamente diverso: il faticoso successo contro lo Sporting Lisbona è stato ampiamente dimenticato grazie alla doppia vittoria sullo Zenit, che manda i gialli ai quarti di finale di Europa League come potenziale sorpresa e mina vagante della competizione.

Come gioca - Calleja imposta il suo gioco su un 4-4-2 con il rombo mirato a mettere Fornals nelle migliori condizioni possibili nel servizio alle punte: Bacca, Moreno e Chukwueze sono attaccanti molto diversi tra loro ma ugualmente temibili. La presenza in squadra di Cazorla è un ulteriore innesto di fantasia che può arrivare dalla panchina.

L'andamento nell'ultimo mese - Eccellente in Europa, deludente in Liga: il Villarreal continua a non collezionare soddisfazioni in patria, dove le sconfitte contro Alaves e Atletico Madrid hannpo peggiorato una classifica deficitaria migliorata solo dall'ultimo successo in casa del Levante. Ma il Submarino dovrà lottare fino alla fine per la salvezza.

Formazione titolare - (4-4-2): Fernandez; Mario Gaspar, Alvaro, Ruiz, Costa; Mori, Iborra, Caseres, Fornals; Moreno, Bacca.