© foto di Federico Gaetano

Nonostante i tanti convocati fra i calciatori dell'Udinese non ci sono stati problemi particolari da affrontare al momento del rientro in Friuli. In gruppo per la gara contro il Torino anche Rodrigo Becao e Kevin Lasagna. Per entrambi però la gara contro la formazione di Walter Mazzarri potrebbe iniziare dalla panchina.