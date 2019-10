Stop Nazionali, Sanchez saluta fino al 2020. La situazione dell'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una tegola dietro l'altra per l'Inter di Antonio Conte. Dopo lo stop di Stefano Sensi, durante la sfida contro la Juventus e che si protrarrà contro il Sassuolo, è stato il turno di Alexis Sanchez, uscito decisamente malconcio dalla sfida del suo Cile contro la Colombia. Lussazione alla caviglia che porta a due vie: una terapia conservativa da un mese e mezzo, che però potrebbe non portare risultati, oppure l'operazione che toglierà il calciatore fino agli inizi del 2020, con due mesi e mezzo (almeno) di stop. Oltre a lui non ci sarà nemmeno Danilo D'Ambrosio, out per 15 giorni.