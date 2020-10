The Italian Job: così AD paragona la vittoria dell'AZ a Napoli al trionfo Ajax con la Juve

The Italian Job. Senza un particolare volo di fantasia, AD, quotidiano olandese, dipinge così la vittoria dell'AZ per 1-0 in casa del Napoli. Definendola una vera e propria impresa e paragonandola alle grandi vittorie Orange in Italia del passato, ultima quella dell'Ajax per 2-1 a Torino contro la Juventus in Champions League firmata da De Ligt.

Le imprese di Milano Prima ancora, Milan-Ajax 0-2 del dicembre 2010, con reti di De Zeeuw e Alderweireld. Poi Inter-Feyenoord 0-1, anno dell'ultimo trofeo olandese in Europa, in quell'occasione vittoria con autogol di Cordoba contro i nerazzurri di Ronaldo nel 2002, anno del clamoroso Milan-Roda 0-1 con il gol di Luijpers. Olandesi poi eliminati ai rigori ma gara passata alla storia, nel 2000 invece Lazio-Feyenoord 0-2, nel '94 la super sfida Milan-Ajax 0-2 con il finlandese Litmanen grande protagonista.

Gli anni '70 Ovvero quelli della gloria del calcio olandese. Solo che fu l'FC Amsterdam, squadra creata nel 1972 ed estinta solo dieci anni più tardi, a vincere 2-1 in casa dell'Inter nel '74. Un anno dopo, l'anno della finale di UEFA per il Twente che battà 1-0 con gol di Zuidema dopo un super assolo contro la Juventus.