Three is a magic number: la Samp vola sulle ali del tridente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calciatore in attività con più gol in Serie A. Il capocannoniere del campionato. E chi gioca dietro di loro brilla, di luce propria e non solo riflessa. La Sampdoria vince 5-0 sul Frosinone e ai suoi attaccanti non potrebbe chiedere di più: il tridente magico di Giampaolo va a segno nella sua completezza. Gol e assist per Fabio Quagliarella, doppietta per Gregoire Defrel, gol per Gianluca Caprari. Possiamo aggiungere, visto che stasera a Frosinone è servito il pallottoliere, l'assist di Gaston Ramirez e l'altro gol di Dawid Kownacki. Aspettando Riccardo Saponara.

Il 4-3-1-2 schierato stasera, marchio di fabbrica del tecnico di Bellinzona, a tratti è sembrato un 4-3-3 vero e proprio: merito di Caprari, che ha caratteristiche diverse da Saponara e Ramirez. Svaria, attacca, segna. Un bel messaggio, da parte del romano, che è arrivato due anni fa per fare l'attaccante vero arrivato due anni fa per fare la punta e si è dovuto costruire un posto al sole tutto suo, per trovare spazio. C'è anche lui, per quello spazio di trequartista alle spalle di una coppia che fa troppi gol per poter essere toccata.

In comune, i tre hanno qualcosa. Cercano, a diverso titolo, il rilancio: il primo anno alla Samp di Caprari è stato positivo, ma come detto si è dovuto reinventare e siamo ancora work in progress. Il miglior Ramirez è ancora quello di Bologna, o del primo anno al Southampton, e lo aspettiamo tutti. Saponara è rimasto negli occhi per sei mesi magici all'Empoli, ma l'avventura alla Fiorentina è stata troppo discontinua. Di diverso, però, hanno altrettanto, se non di più: soprattutto, il modo di interpretare il ruolo di trequartista. Più classico, Saponara. Più tendente agli strappi, Ramirez. Quasi da attaccante, Caprari. Tre modi diversi per convincere Giampaolo, che puntava e punta forte su Saponara, ma si gode la varietà dei suoi giocatori, visti gli acciacchi fisici del pupillo.

Tre, le stelle di una Sampdoria che incanta: otto gol nelle ultime due uscite tra Napoli e Frosinone, una sola rete subita in tre gare (ma è valsa una sconfitta). Merito, ovvio, di quei due che giocano davanti al trequartista. Intoccabili, dicevamo: Quagliarella&Defrel. Degli otto gol di cui sopra, quattro ne ha segnati il francese e due il napoletano. Eterno Quagliarella: ha staccato Rivera, ha raggiunto Bettega. Lasciamo ad altri paragoni complicati, ma è un patrimonio del calcio italiano a tutti gli effetti. In rinascita Defrel: ha preso polvere a Roma in un trasferimento prematuro. Ora è nella sua dimensione, diverte gli altri e soprattutto sé stesso. Segna, e trascina la Samp. Meravigliosa, con quel suo tridente senza giganti ma che sa parlare al pallone con la lingua della tecnica.