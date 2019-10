Top & Flop - Finalmente Kluivert. Due nuovi della Roma stentano

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Ammettiamolo. Anche senza guardare le medie voto è logico immaginare Edin Dzeko come il migliore della rosa della Roma in questa prima parte di stagione (6,71). Non solo per i 4 gol segnati. Il bosniaco, dopo un'estate da 'sicuro partente', ha scelto a sorpresa di rinnovare sia il contratto che il suo sentimento verso i colori giallorossi. E a livello mentale questo nuovo entusiasmo gli ha decisamente giovato. Molto bene anche Lorenzo Pellegrini (6,5), autore di 4 assist in 7 partite e di prestazioni ben più che incoraggianti, così come Justin Kluivert. Le idee tattiche di Fonseca sembrano sposarsi al meglio con le caratteristiche dell'olandese e questo può davvero essere l'anno buono per la sua esplosione definitiva.

I PEGGIORI - E' stata una delle telenovele dell'estate, l'arrivo di Gianluca Mancini alla Roma. L'ex Atalanta però non è ancora riuscito a regalare quel rendimento a cui ci aveva abituato con la maglia della Dea, infatti la sua media è la peggiore della squadra (5,58). Federico Fazio ha giocato spesso, forse anche a dispetto di una condizione non proprio ottimale (5,7). Chi sta regalando sensazioni altalenanti è pure Henrik Mkhitaryan: l'armeno doveva portare qualità ed esperienza alla manovra giallorossa, ma ancora queste peculiarità si sono viste poco nonostante un gol e un assist già portati a casa.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto della Roma dopo le prime 7 giornate.