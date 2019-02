Torna l'Europa League! Celtic-Valencia, iberici a cacci di continuità

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Primi ma non dominatori in Scozia. E questa è una novità per il Celtic, abitutato ad ammazzare il campionato. Nota positiva la ripresa a livello europeo, dove per la seconda volta consecutiva gli hoops strappano il pass per i sedicesimi. Una boccata d'ossigeno per il ranking del campionato scozzese che in questi anni è sceso in picchiata. Avversario tuttavia abbordabile e con un grosso problema in attacco: partito Moussa Dembélé la squadra si è ritrovata a fermare a tempo indeterminato Leigh Griffiths per motivi personali.

Gioventù ed esperienza. Il Valencia è il classico esempio di squadra in cui le giovani leve (di qualità) riescono a crescere al fianco di giocatori sicuramente più affermati. Tra le varie individualità, merita una menzione d'onore il tecnico Marcelino - uno dei più apprezzati a livello internazionale -, sempre propositivo e capace di amalgamare una rosa in cui i vari Guedes (22 anni), Soler (21) e Santi Mina (23) spesso riescono ad esaltarsi. Tra i punti deboli, ad oggi, c'è però la fase offensiva: in Liga - complice un attacco tra i peggiori del campionato - la squadra spagnola è infatti molto in ritardo, lontana dalla classifica che conta per un piazzamento europeo.

Percorso in Europa del Celtic

Stagione iniziata il 10 luglio con i preliminari di Champions League e proseguita nell'Europa minore dove è riuscito ad avere la meglio su una squadra più quotata come il Lipsia. Con tanti ringraziamenti al Rosenborg che ha fermato i tedeschi all'ultima giornata.

Alashkert-Celtic 0-3

Celtic-Alashkert 3-0

Celtic-Rosenborg 3-1

Rosenborg-Celtic 0-0

Celtic-AEK Atene 1-1

AEK Atene-Celtic 2-1

Celtic-Rosenborg 1-0

Salisburgo-Celtic 3-1

Percorso in Europa del Valencia

Il Valencia è arrivato terzo nel Gruppo H di Champions League, dietro a Juventus e Manchester United. Una classifica, quella del girone, che di fatto rispecchia i valori in campo. L'esordio con ko contro la Juventus (0-2) già aveva fatto capire le difficoltà, alleviate poi dallo 0-0 in trasferta sul campo dello United. Dopo 4 punti in due gare contro lo Young Boys, ci ha pensato ancora una volta la squadra di Allegri ad "eliminarla" dalle possibili pretendenti alla qualificazione. Ottima chiusura con la vittoria sul Manchester United di Mourinho, purtroppo inutile ai fini del passaggio agli ottavi.

Valencia-Juventus 0-2

Manchester United-Valencia 0-0

Young Boys-Valencia 1-1

Valencia-Young Boys 3-1

Juventus-Valencia 1-0

Valencia-Manchester United 2-1

La stella del Celtic - Kieran Tierney

Terzino sinistro, 21 anni, nato nell'Isola di Man ma nazionale scozzese. È già nel mirino della Premier League inglese e non solo: anche la Juventus in estate lo ha tenuto d'occhio.

La stella del Valencia - Dani Parejo

Daniel (Dani) Parejo è il giocatore più rappresentativo della squadra in termini di esperienza. Capitano del Valencia, dal 2011 è l'elemento di continuità in campo tra i vari cambi di guida tecnica. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, vanta oltre 200 presenze coi valenciani. Curiosità: nonostante aver compiuto tutta la trafila delle nazionali spagnole, la prima chiamata nella nazionale maggiore è arrivata soltanto nel 2018.

L'undici tipo del Celtic

4-2-3-1 per Brendan Rodgers che nel corso della stagione ha optato anche per l'albero di Natale.

Gordon; Lustig, Boyata, Ajer, Tierney; Ntcham, Brown; Forrest, McGregor, Sinclair; Edouard.

L'undici tipo del Valencia

Schierato in campo con il 4-4-2, Marcelino ruota spesso i suoi uomini offensivi. In attacco è sempre preziosa la presenza dell'esperto Gameiro, in un reparto che può contare anche sul belga Batshuayi. In mezzo, ecco l'ex interista Kondogbia, mentre in difesa trovano spazio l'ex viola Piccini, con l'argentino Garay a guidare la linea.

Neto; Piccini, Gabriel Paulista, Garay, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Santi Mina, Rodrigo.

Probabilità passaggio del turno: Celtic Glasgow 30% - Valencia 70%