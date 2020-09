Torna la Premier! La griglia di partenza delle 20 partecipanti

vedi letture

Oggi pomeriggio riparte il campionato inglese. A oggi questa è la griglia di partenza delle 20 partecipanti. Una situazione che potrà cambiare col mercato trasferimenti ancora in corso e che stravolgerà inevitabilmente la fisionomia di diverse squadre. Caccia al Liverpool, gran favorito per la vittoria.

PRIMA FILA

LIVERPOOL

Squadra che vince non si cambia. Specie se il successo arriva con sette turni d'anticipo. Fin qui puntellata dall'arrivo di Tsimikas, alternativa a Robertson. E in attesa di Thiago Alcantara. Gli uomini di Klopp sono la squadra da battere.

MANCHESTER CITY

L'obiettivo principale è ormai la Champions League, ma noin sarà ammesso un altro campionato già chiuso con largo anticipo. L'illusione Messi lascia con l'amaro in bocca, intanto il reparto offensivo è stato ritoccato col talentuoso Ferran Torres e la difesa con Nathan Aké, preso a peso d'oro. Reparto arretrato che sarà ulteriormente rinforzato. L'attacco è a posto così, del resto il campionato concluso ha visto la squadra segnare 102 reti.

- - -

SECONDA FILA

CHELSEA

Regina del mercato, non solo inglese, ma mondiale. Dopo un digiuno di un anno per quel che riguarda i trasferimenti in entrata ora siamo a una vera e propria indigestione. Condotta comunque con intelligenza: Thiago Silva a parte sono arrivati talenti pronti a garantire lunga vita alla squadra. L'anno scorso fu quarto posto e un -33 dal Liverpool. Ridurre il gap è il minimo richiesto.

MANCHESTER UNITED

Il finale di stagione incoraggia tutti: Solskjaer resta al suo posto, Pogba forse e nel frattempo, per cautelarsi, i red devils si sono assicurati Van de Beek. L'attacco, punto di domanda dell'anno scorso, è stato confermato. L'inserimento di Bruno Fernandes ha aumentato la qualità. Da rivedere la difesa, qualcosa potrebbe arrivare. E rimane ancora in piedi il sogno Sancho.

TERZA FILA

TOTTENHAM

Aspettando la rivoluzione di Mourinho, che dopo essersi insediato sulla panchina degli Spurs ha promesso di lottare per il titolo, fin qui si registra il riscatto di Lo Celso e l'arrivo di Doherty sulla corsia destra e Hojbjerg in mediana. Squadra collaudata, ma serve qualcosa in difesa.

ARSENAL

La FA Cup ha evitato una stagione che altrimenti sarebbe stata fallimentare. Si riparte da Mikel Arteta, che si sta rivelando scelta azzeccata. Le impressioni sul giovane tecnico spagnolo sono positive, tanto da godere della fiducia di club e spogliatoio, che al contrario non amava particolarmente Unai Emery. Il Pépé del finale di stagione ha convinto e in più è arrivato Willian. Conferemato Ceballos in mezzo e rinforzata la difesa con Gabriel. Ma soprattutto è stato trattenuto Aubameyang, segnale importante per le ambizioni del club.

QUARTA FILA



EVERTON

Gli ultimi anni sono stati un fiasco. Si riparte con la prima reale stagione di Carlo Ancelotti, che ha carta bianca sul mercato: finalmente ritrova James, dopo averlo inseguito invano a Napoli. E si riprende Allan a prezzo di saldo, considerata la valutazione del brasiliano solo dodici mesi fa. Non è finita qui: in arrivo anche un terzino destro (Arias) per sopperire alla partenza di Sidibé. A oggi comunque squadra decisamente rinforzata

LEICESTER

Il contraccolpo per la mancata qualificazione in Champions rischia di farsi sentire. Le Foxes del resto sono state tra le prime quattro, per certi tratti con un vantaggio importante, fino al 36° turno. Non ha la forza delle top six, né l'ampiezza della rosa. Ha perso il miglior terzino sinistro inglese e Castagne non è la stessa cosa. Si riparte da Brendan Rodgers, che ha fatto un lavoro eccellente e da Jamie Vardy che non lascia, ma anzi ha rinnovato il suo contratto.

QUINTA FILA

WOLVERHAMPTON

A guardare la rosa sembra pronta a iscriversi al campionato portoghese. Lo Jorge Mendes Wanderers si è arricchito del talento di Fabio Silva, forse il 2002 più interessante del pianeta. Varrà 40 milioni? Sarò importante trattenere Raul Jimenez e Adama Traoré per tentare nuovamente di qualificarsi in Europa League. Pesante la cessione a destra di Doherty (al Tottenham), mentre al centro della difesa è arrivata l'esperienza di Marçal, fresco semifinalista di Champions col Lione.

WEST HAM

Da anni protagonista di stagioni mediocri, l'ultimo campionato l'ha visto vicino alla retrocessione. Eppure la rosa a disposizione è superriore almeno alla metà delle partecipanti e le individualità di buon livello. Un po' di tensione sta emergendo: ceduto Diangana, il capitano Noble ha evidenziato il suo disappunto. Cosa succederebbe se andasse via anche Declan Rice?

- - -

SESTA FILA

SOUTHAMPTON

La cessione pesante è quella di Hojbjerg a centrocampo ma complimenti ai Saints per il colpo Salisu: il centrale è stato cercato in tutta Europa grazie al suo potenziale e a una clausola rescissoria di questi tempi decisamente abbordabile, ossia 12 milioni. Ings si gioca davanti un posto per Euro 2021. Al resto ci pensa Ralph Hansenhuttl, tecnico che è una certezza.

BURNLEY

La forza della contuinuità. Finché c'è Sean Dyche la squadra dorme sogni tranquilli. Nessuno squillo in chiave mercato, ma nemmeno uscite rilevanti se non quella di Hendrick a centrocampo che non sposta gli equilibri. Il fattore "Turf Moor", punto di forza della squadra, verrà certamente meno vista la situazione.

- - -

SETTIMA FILA

SHEFFIELD UNITED

Il secondo anno è sempre il più difficile nel cammino di una neopromossa. Data per spacciata un anno fa, la squadra di Chris Wilder ha persino sfiorato l'Europa League. Calcio tutt'altro che spettacolare, ma efficace con una difesa ermetica che però quest'anno sarà priva di Dean Henderson, approdato al Man United per contendere il posto a De Gea.

NEWCASTLE

Una primavera a sognare i petroldollari dall'Arabia Saudita, sogni che sembrano definitivamente tramontati e allora avanti con Mike Ashley, proprietario ormai detestato dalla Toon army. Il club non è rimasto con le mani in mano e si è assicurato Fraser a parametro zero (piaceva anche all'Arsenal) e Callum Wilson per risolvere il problema del gol. Steve Bruce sta facendo un ottimo lavoro, bravo ad accompagnare la squadra a una tranquilla salvezza nonostante la situazione societaria.

- - -

OTTAVA FILA



LEEDS

Sedici anni dopo uno dei club più importanti d'Inghilterra torna nel calcio che conta. L'italiano Andrea Radrizzani promette la salvezza, primo passo per far crescere un club ambizioso che punterà ad essere fra le migliori del Paese. L'acquisto di Rodrigo è un bel segnale, la conferma di Bielsa un altro.

ASTON VILLA

Salvo per il rotto della cuffia, nonostante investimenti massicci, il Villa parte consapevole di dover salvare la pelle anche quest'anno. Molto dipenderà dal futuro di Jack Grealish: la sua permanenza è fondamentale ma, come detto da un suo compagno di squadra, è troppo forte per l'Aston Villa. Intanto è arrivato Ollie Watkins, dal Brentford in Championship, alla "modica" cifra di 30 milioni di euro.

- - -

NONA FILA



CRYSTAL PALACE

Roy Hodgson è la certezza. Il decano degli allenatori inglesi è riuscito anche l'anno scorso a condurre la squadra a una tranquilla salvezza, quasi senza segnare: una vera impresa. Dopo la miseria di 31 gol del passato torneo la squadra si è assicurata Batshuayi, che in sei mesi nel 2019 aveva fatto vedere buone cose. Basterà? Sarà fondamentale trattenere Zaha.

FULHAM

Areola, Knockaert, Reed, Lemina, Ola Aina e Tete. Club attivo sul mercato, ma a guardar bene nessuno di questi giocatori viene da esperienze positive. La rivoluzione attuata dai cottagers due anni fa si rivelò un disastro. Attenzione a non ricadere nello stesso errore.

- - -



DECIMA FILA

BRIGHTON

Una stagione vissuta pericolosamente, quella dei seagulls, a cui va dato atto di non essere mai stati in zona retrocessione. Veltman e Lallana danno esperienza e qualità, ma il livello complessivo non convince. C'è ancora quasi un mese di tempo per rimediare.

WEST BROMWICH ALBION

Inevitabile, da neopromossa, essere fra le candidate principali alla retrocessione. Nessun colpo ad effetto, anche se aver riscattato Grady Diangana dal West Ham è un grande colpo.