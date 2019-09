Torna la Serie A - Come è cambiato il Torino dopo il mercato

Dopo la sosta per le gare delle nazionali, venerdì torna in campo il massimo campionato. Finalmente, a mercato chiuso: la terza giornata sarà la prima dopo il termine della sessione di trasferimenti. E in un certo senso quella che segna davvero l'inizio della nuova stagione. Scopriamo come sono cambiate le squadre di A dopo un'estate di trattative.

Fino all'ultimo secondo. In un calciomercato che ha offerto pochi scossoni finali, ci ha pensato il Torino, regalandosi a un soffio dalla chiusura il colpo Simone Verdi, prelevato dal Napoli dopo una trattativa a dir poco estenuante. Non una ciliegina per l'Europa League: i granata l'hanno conquistata in campionato ma persa nei preliminari contro il Wolverhampton. Quanto alla prima parte, vogliono ripetersi.

Si cambia poco o nulla. A partire dalla panchina, ovviamente, dove Walter Mazzarri gode della stima di Cairo, e ci mancherebbe altro. Detto di Verdi (e con Ujkani secondo di Sirigu), l'unico altro innesto vero e proprio del Torino (che però ha riscattato Aina e Djidji) risponde al nome di Diego Laxalt, destinato a giocarsi il ruolo di esterno sinistro con Ansaldi. Qualche variazione sul tema, però, potrebbe esserci: con Verdi e Iago Falque assieme a Belotti e Zaza, il tecnico di San Vincenzo potrebbe essere infatti tentato dal tridente (o dal doppio fantasista alle spalle del centravanti), alleggerendo il centrocampo.

Calciomercato 2019/2020 - Gli arrivi più importanti

Samir Ujkani (Rizespor)

Simone Verdi (Napoli)

Diego Laxalt (Milan)

Calciomercato 2019/2020 - Le cessioni più importanti

Samuel Gustafson (Cremonese)

Salvador Ichazo (Svincolato)

Emiliano Moretti (Ritirato)

La formazione tipo 2018/2019

(3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji (Moretti); De Silvestri (Aina), Rincon, Meite (Lukic), Baselli, Ansaldi; Iago Falque (Zaza), Belotti. Allenatore: Mazzarri.

La formazione tipo 2019/2020

(3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi (N'Koulou), Djidji; De Silvestri (Aina), Rincon, Meite (Lukic), Baselli, LAXALT (Ansaldi); VERDI (Iago Falque), Belotti (Zaza). Allenatore: Mazzarri.