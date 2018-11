Ultime d'Europa: Chievo a zero. Ma la vera sorpresa è il Monaco

In Italia il Chievo resta fanalino di coda con 0 punti (recuperati i 3 di penalizzazione), a 7 lunghezze di distanza dal Frosinone penultimo. In Premier gli investimenti fatti dal Fulham non stanno dando i frutti sperati, con i Cottagers che rimangono all'ultimo posto con soli 5 punti. In Spagna non va meglio alla neopromossa Huesca, ferma a 6 punti in 12 gare, mentre in Bundes chiudono la classifica Dusseldorf e Stocarda. Ma la vera sorpresa arriva dalla Francia, dove il Monaco (che gioca la Champions) è ultimo insieme al Guingamp con soli 7 punti dopo 13 partite.

Serie A - Chievo Verona, 0 punti (3 di penalizzazione) in 12 partite

Premier League - Fulham, 5 punti in 12 partite

Liga - Huesca, 6 punti in 12 partite

Ligue 1 - Monaco e Guingamp, 7 punti in 13 partite

Bundesliga - Dusseldorf e Stoccarda, 8 punti in 11 partite