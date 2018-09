Ultime su Atalanta-Torino: tanti dubbi per Gasp e Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio contro il Milan, l'Atalanta torna a giocare in casa e lo farà ospitando il Torino. Gli uomini che hanno cambiato la gara di San Siro, Rigoni e Zapata, dovrebbero giocare dal 1', sulla trequarti niente di preoccupante per Gomez: il Papu dovrebbe giocare ma resta comunque aperto il ballottaggio con Ilicic. Soliti dubbi sugli esterni per Gian Piero Gasperini: Hateboer o Castagne sulla destra, Adnan o Gosens sulla sinistra coi primi favoriti. Torna Soriano nel Torino e Walter Mazzarri lo rilancia dal 1' in mediana, può riposare Rincon. Da valutare De Silvestri, la sensazione è che gli esterni possano essere affidati ad Aina e Bereguer. Davanti ancora Zaza-Belotti con Iago Falque ai box. L'alternativa è un centrocampo a cinque con Zaza out e anche Rincon dal 1'.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer (Castagne), Freuler, De Roon, Adnan (Gosens); Gomez (Ilicic), Rigoni (Pasalic); Zapata.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina (De Silvestri), Baselli, Rincon (Zaza, in caso di 3-5-2), Meitè, Berenguer; Soriano; Belotti.