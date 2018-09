Ultime su Genoa-Chievo: Piatek contro Stepinski dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Ballardini cerca il riscatto dopo il ko di Roma contro la Lazio ospitando il Chievo Verona fanalino di coda della Serie A. 3-4-1-2 con Piatek confermatissimo in avanti, Kouamé o Medeiros al suo fianco. Dietro Pandev più di Bessa mentre in mediana può rientrare Sandro in luogo di Hiljemark. In difesa più Zukanovic di Gunter, sull'esterno il favorito è Lazovic. Nei clivensi out Bani in difesa ma il pacchetto arretrato di Lorenzo D'Anna sembra fatto con Cacciatore e Barba terzini, Tomovic e Rossettini al centro. La stessa per la mediana, l'unico dubbio è tra Obi ed Hetemaj. Confermata la trequarti Giaccherini-Birsa dietro all'unica punta, il polacco Stepinski. Torna Djordjevic tra i convocati ma si accomoderà in panchina.

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic (Gunter); Lazovic, Romulo, Sandro (Hiljemark), Criscito; Pandev (Bessa); Kouamé (Medeiros), Piatek.

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi (Hetemaj); Giaccherini, Birsa; Stepinski.