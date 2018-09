Ultime su Juve-Bologna: CR7 e Dybala dal 1'. Scalpita Kean

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Giocano Dybala e Cristiano Ronaldo". Lo annuncia Massimiliano Allegri in conferenza stampa, che spiega di come Kean possa prendere a sorpresa il posto di Mandzukic: il millenial è dunque in ballottaggio con Bernardeschi. Perin tra i pali, in dubbio Alex Sandro: pronti Cancelo a sinistra e Cuadrado terzino destro. In mezzo Barzagli con Bonucci, rifiata Chiellini. Certi di un posto Bentancur e Matuidi, ballottaggio tra Emre Can e Pjanic per un undici che dovrebbe dunque essere col 4-3-3. Emergenza in mediana per Filippo Inzaghi e per il suo Bologna, con Svanberg convocato ma non al top, Poli out e senza lo squalificato Pulgar. Potrebbe giocare più basso Krejci. Dubbio Santander, si scalda Destro per una maglia al fianco di Falcinelli nel 3-5-2 dell'ex tecnico del Venezia.

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado (Alex Sandro), Bonucci, Barzagli (Benatia), Cancelo; Bentancur, Pjanic (Emre Can), Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi (Kean).

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Krejci (Orsolini), Nagy (Svanberg), Dzemaili, Dijks; Falcinelli (Okwonwkwo), Santander (Destro).