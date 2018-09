Ultime su Udinese-Lazio: c'è Barak. Torna Luis Alberto dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani alle 19 spazio alla gara tra Udinese e Lazio, dove Julio Velazquez si è detto pronto a rilanciare il ceco Barak dal 1'. Dovrebbe prendere il posto di Behrami in mezzo, tanti invece da valutare. Occhio alle chance per Pussetto in ballottaggio con Machis, davanti più Lasagna che Teodorczyk mentre dietro dovrebbe restare tutto invariato. Out Balic per infortunio in mediana. Nella Lazio, invece, torna Luis Alberto al posto di Correa dietro a Immobile. Può rifiatare Lulic a centrocampo, si scalda Durmisi. Badelj giocherà al posto di Lucas Leiva che riposa in vista del derby: dietro Wallace o Caceres nei tre di difesa, torneranno invece contro la Roma sia Radu che Luiz Felipe.

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Mandragora, Barak (Behrami); Pussetto (Machis), Lasagna (Teodorczyk), De Paul.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace (Caceres), Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi (Lulic); Luis Alberto; Immobile.