Valverde, le ultime parole famose: "Roma-Barça esperienza che è servita"

Ernesto Valverde, nella conferenza stampa pre Liverpool-Barcellona, aveva imitato Antonelli Venditti. Certo, non dicendo Grazie Roma a caratteri cubitali, perché il quarto di finale di un anno fa, terminato 3-0, è sembrato più un incubo che qualcosa per cui ringraziare. Ma "l'esperienza ci è servita", assicurava il tecnico del Barça. Vero è che, rispetto a dodici mesi fa, i blaugrana hanno giocato molto meglio, con un Alisson tra i migliori in campo che, invece, all'Olimpico sembrava quasi uno spettatore non pagante.

Però, come un anno fa, è scesa la catena. Sotto i colpi della velocità del Liverpool, diversa dalla foga della Roma, quasi colpiti come fossero pugnalati a morte dopo il tre a zero di Wijnaldum, in un uno-due che è sembrato tanto quello inferto dal Barça al Paris Saint Germain, nei quarti di finale di qualche tempo fa. Ora Ernesto Valverde sale sul banco degli imputati, perché il Barcellona era assolutamente la favorita per questa Champions League, dopo l'uscita di squadroni come Real Madrid, Juventus, Manchester City o Paris Saint Germain.

È il bello del calcio, ma anche la cartina tornasole che forse Valverde in questo momento non ha l'idea di gioco migliore del mondo, pur avendo probabilmente il talento più cristallino, abbinato ad altri grandi campioni. Un tecnico che è stato confermato a febbraio fino al 30 giugno del 2020, con una tempistica che forse non è stata delle migliori: vero, la seconda Liga di fila, ma anche la seconda disfatta in Champions League consecutiva, per chi può ragionevolmente pensare di essere la squadra più completa e forte di tutte. Ma che non vince la coppa dal 2015: otto edizioni, una sola vittoria, quando nelle tre precedenti (con Guardiola) ne erano arrivate due. E il Real che ne vince quattro... sarà una serata lunga per Valverde.