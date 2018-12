Verso Frosinone-Milan: Pinamonti favorito su Ciofani in attacco

Dopo le buone risposte di Udine, mister Baroni confermerà l'assetto visto alla Dacia Arena con il Frosinone che si schiererà dunque con il 3-5-2. Out nuovamente Capuano e non convocati Vloet e Perica, l'undici scelto dal nuovo tecnico ha principalmente un dubbio: chi affiancherà Ciano in attacco? Al momento Pinamonti è favorito su Ciofani.