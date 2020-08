Via alle Final Eight, Champions: l'anno buono per il PSG? Mbappé in gruppo

vedi letture

Il PSG era uno degli avversari più scomodi per l'Atalanta, al sorteggio di Nyon. Ma pure per i parigini, nonostante la possibile soddisfazione del momento, non possono certo dormire sogni tranquilli. Tecnicamente è difficile fare paragoni, la qualità dei parigini è ovviamente superiore, ma l'intensità ed il gioco corale nerazzurro possono creare non pochi problemi agli uomini di Tuchel. E proprio per questo l'allenatore dei parigini ha chiesto concentrazione e massimo impegno ai suoi giocatori.

Come arriva alla Champions - Il PSG, al pari del Lione, è una delle più grandi incognite del torneo. Il riferimento è ovviamente al fatto che i campioni di Francia in carica non hanno più giocato, in campionato, dall'inizio del lockdown (ultima gara 29 febbraio), con la Federazione francese che in tempi non sospetti ha deciso di congelare la classifica e assegnare il titolo. La forma fisica, e soprattutto il ritmo partita, non potranno essere dei migliori e l'Atalanta cercherà di sfruttare proprio questo fattore per provare a compiere l'impresa. Gli unici momenti in cui il PSG ha fatto vedere qualcosa della sua forma sono state le recenti sfide di Coppa e Supercoppa di Francia che hanno portato altri due titoli nella bacheca parigina.

Non gioca da 12 giorni (al momento della gara), PSG-Lione 6-5 d.c.r.

Assenze, dubbi e cessioni - Allo scarso ritmo partita, si aggiungono i tantissimi problemi fisici per il PSG. Il principale dubbio riguarda Kylian Mbappé, infortunatosi contro il Saint-Etienne ma che ieri è ritornato in gruppo. L'ex Monaco sta bruciando le tappe. Probabilmente sarà out anche Marco Verratti, alle prese con problemi muscolari, e pure Levyn Kurzawa. In dubbio per qualche acciacco fisico pure Thilo Kehrer. A questi, si aggiunge lo squalificato Angel Di Maria.

La possibile formazione - (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bakker; Gueye, Marquinhos, Paredes; Sarabia, Icardi, Neymar