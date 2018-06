Iachini: "Berardi e Politano perfetti per la Fiorentina. Babacar ottimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Beppe Iachini, ex tecnico del Sassuolo, ha parlato del suo legame con Firenze e di qualche giocatore che ha allenato in neroverde, ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "A Firenze ho vissuto gli anni più belli della mia carriera: per me è come se fosse una seconda casa. Ho lasciato anche un buon ricordo nella gente visto che ogni volta che torno mi fanno ancora i cori: penso sia una delle cose più belle. Babacar? E' un ottimo giocatore anche se quando è arrivato a Sassuolo ha trovato qualche difficoltà anche per il modulo che avevo deciso di adottare. Però si è sempre impegnato e non posso dire che non sia un bravo ragazzo o un buon giocatore. Politano e Berardi? Sono due profili validi per i gigliati. Hanno fatto un ottima stagione e sono anche molto duttili nelle zone d'attacco".