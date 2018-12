Iachini: "Fiorentina? Mi auguro di vivere una storia così anche a Empoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Empoli, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Mi piace poco parlare di me, ma ho vissuto una pagina importante della mia vita nella Fiorentina. E questa resta, ho un rapporto importante con l'ambiente. E mi auguro di vivere una storia così anche a Empoli. Cercheremo di fare una grande partita in un derby sentito. Questa è una gara che si prepara da sola dal punto di vista emotivo. Sono curioso di vedere i ragazzi in una partita difficile come questa. Servirà grande personalità per affrontare al meglio la sfida. Pioli? Con Stefano Pioli non è la prima volta che ci affrontiamo da avversari, è un amico e con lui ho condiviso tanti momenti, non è la prima volta che ci affrontiamo, il rapporto di stima, ci sarà prima e dopo, siamo abituati in questo senso. Non ho preparato niente di speciale per fermarlo. Pasqual non era al massimo ma sta recuperando, lo stesso Antonelli, vediamo un attimo, abbiamo un ultima seduta e dobbiamo valutare come stanno. Partita adatta per Acquah? Tutte le partite in questo senso possono essere adatte ad Afryie, dovremo valutare diversi aspetti. Io cerco di tenere tutti sulla corda. Le assenze della Fiorentina? Nell'arco della stagione a tutte le squadre capita di avere delle assenze, ci sta la Fiorentina ha una rosa adeguata per affrontare queste situazioni. Ci sono ragazzi che avranno voglia di voler mettersi in mostra", le parole riportate da Il Tirreno.