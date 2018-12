Beppe Iachini ai microfoni di Radio Rai commenta l'ottimo momento dell'Empoli: "Ogni volta che arrivo una squadra cerco di dargli organizzazione di gioco e trovare il vestito migliore. C'è ancora margine di crescita avendo un gruppo giovane e ricordiamoci che ancora non abbiamo fatto nulla".

Non le dispiace trovare sempre panchine a campionato in corso?: "L'anno scorso quando sono arrivato a Sassuolo la squadra era penultima ma abbiamo chiuso all'11° posto con una media da Europa League. A volte ci sono delle cose che accadono, non si ci si trova d'accordo per proseguire insieme. C'è chi per arrivare a un certo livello deve fare un percorso lungo, tortuoso e chi ci mette meno tempo. Io sono orgoglioso della mia gavetta e me la tengo stretta. Ora sono concentrato sulla salvezza dell'Empoli, poi un domani vedremo. Nel calcio come nella vita ci sono cose difficili da capire".