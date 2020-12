Ibra: "Galliani entrato a casa mia a Barcellona ha detto che non si sarebbe mosso fino alla firma"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Massimo Ambrosini per SKY, ha parlato del suo primo arrivo al Milan. “L’effetto che mi dà è che mi sento a casa. Quando sono qui faccio tutte le cose che bisogna fare, non sono in fretta di tornare a casa perché lo sono già. Ero qui con voi dieci anni fa. Feci i test di forza, ho fatto il record, senza riscaldamento. La settimana prima giocavamo Barcellona-Milan, tutti dicevano "dai dai, vieni con noi, siamo venuti a prenderti per portarti a Milano". C'era Galliani carico, era venuto a casa mia a Barcellona, si è tolto la giacca e ha detto "non mi muovo da qui finché non vieni con me", Helena si chiedeva chi fosse”.