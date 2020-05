Ibrahimovic twitta con l'Hammarby e lancia un messaggio al Milan: "Ci vediamo in campo"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è tornato in Svezia per seguire un programma personalizzato di recupero dopo l'infortunio al soleo. Un programma concordato con il Milan che lo aspetta in campo nel giro di poco più di un mese. Lo svedese intanto però continua a mandare messaggi criptici tramite i propri profili social, condividendo oggi un video dell'Hammarby per il ritorno in campo del campionato svedese, con tanto di frase ad effetto: "Ci vediamo in campo". Il campione rossonero è co-proprietario del club e dunque potrebbe tranquillamente aver sponsorizzato il ritorno sul terreno di gioco della propria squadra, ma da tempo circola anche la voce che proprio Ibra nel prossimo futuro possa vestire la maglia biancoverde dell'Hammarby, e allora il messaggio avrebbe senza dubbio un altro valore. Come sempre Zlatan fa discutere e anche questo nuovo messaggio è destinato ad aprire nuovi dubbi sulla sua futura permanenza in Italia.