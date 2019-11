Ibrahimovic: "Milano e l'Italia casa mia. Posso giocare fino a 50 anni"

Il Milan aspetta Zlatan Ibrahimovic. Il quale però non ha ancora preso la sua decisione, in merito al futuro. Tramite le pagine della Gazzetta dello Sport, però, arriva un'apertura forte e chiara alla possibilità Milan e più in generale Italia: "Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa. L'Italia stessa è la mia seconda casa. Amo gli italiani e la loro genialità. Il mio cuore non è mai andato via dal vostro paese".

Nelle dichiarazioni alla rosea, da casa sua in Svezia, Ibrahimovic fa trapelare la grande voglia di calcio che ha ancora addosso: "Posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni. E se c'è un progetto che mi stimola posso assolutamente farlo". Ma oltre al Milan, fra le corteggiatrici c'è anche il Bologna di Mihajlovic: "Con Sinisa mi sento spesso. E' un amico, persona eccezionale, un uomo raro".