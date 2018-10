Ibrahimovic: "Ritorno in Europa? Onestamente non ci ho mai pensato"

Dagli Stati Uniti Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro, confessando di non aver ancora pensato all'eventuale ritorno in Europa: "Credo di essere in una situazione in cui ho bisogno di un giusto equilibrio fra lavoro e riposo. Vengo da un brutto infortunio, ho una certa età e sto facendo carichi importanti in allenamento. Onestamente quindi non ho pensato al ritorno in Europa, ho altre due gare qua e mi auguro di poter giocare i playoff. Non so cosa dire, sempplicemente non mi sono mai soffermato a pensare a questa cosa".