Zlatan Ibrahimovic ha commentato il rinnovo con i Los Angeles Galaxy ai canali ufficiali del club: “Ci sono stati molti discorsi, molte voci, molte chiacchiere sulla questione ma in realtà io non ho mai pensato di lasciare i Galaxy. La mia intenzione è sempre stata quella di restare qui e, come ho detto, non ho ancora finito con la MLS. Ho iniziato bene, ma non sono ancora soddisfatto per i risultati. Ho ancora cose da fare e considero il mio primo anno come una stagione di riscaldamento. Il secondo anno sarà diverso. Le cose di cui abbiamo parlato sono il futuro, dobbiamo decidere cosa possiamo fare meglio, quali cambiamenti possiamo fare per migliorare la squadra. Quando dico migliorare, intendo vincere, non essere uno dei tanti. Vincere perché sono qui per vincere, l’ho detto il primo giorno che non sono qui in vacanza ma sono venuto per lasciare un segno, sono venuto qui per rendere vincente la mia squadra. Non ho potuto farlo nel primo anno ma io non sono uno che se ne va senza vincere perché ovunque io sia stato ho vinto”.