Icardi: "Dobbiamo cercare i 3 punti in ogni partita. Bravo D'Ambrosio"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Si è finalmente sbloccato in campionato e ha fornito l'assist per il gol decisivo di D'Ambrosio. Mauro Icardi è stato il grande protagonista nella vittoria nerazzurra contro la Fiorentina e ai microfoni di Inter Tv ha dichiarato: "Per noi non può essere un peso giocare a San Siro tra i nostri tifosi. L'anno scorso dicevamo tra noi che giocavamo meglio qui, palcoscenico bellissimo. Il gol arrivato? Ero tranquillo, erano passate poche giornate, ne ho sempre fatti. Poi è stato bravo D'Ambrosio a mordere l'avversario, io gliel'ho solo appoggiata e lui ha fatto il suo. Ora testa al Cagliari: siamo consapevoli che l'inizio brutto non si può cancellare e quindi ora bisogna trovare i tre punti a ogni partita. Siamo l'Inter e dobbiamo scendere in campo sempre per vincere. A fine anno dobbiamo arrivare tra le prime quattro", riporta fcinternews.