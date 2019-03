© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La fine delle ostilità tra Icardi e l'Inter - sottolinea oggi il Corriere della Sera - conviene a tutti. Giova alla società che non vede deprezzare il proprio giocatore più rappresentativo. È utile all'argentino perché è stato estromesso dalle recenti convocazioni dell’Argentina e lui invece ha nel mirino la Coppa America. Ne trae beneficio anche Spalletti che nel rush finale del campionato ha un altro centravanti di valore su cui fare affidamento. Tutti uniti fino a maggio e poi si vedrà. Se Mauro spera ancora di poter essere considerato l’elemento centrale attorno a cui costruire un’Inter rinnovata, la società non esclude un divorzio in estate. E l'’ipotesi di uno scambio con Dybala sull’asse Milano-Torino - si legge - resta più viva che mai.